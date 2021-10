Die meistgehandelten Derivate v. 25.10.21

1. Call-Optionsschein auf Infineon

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Infineon statt. Die Derivateanleger an der Euwax treten überwiegend als Käufer auf. Infineon erreichte am letzten Freitag ein neues 10-Jahres-Hoch bei 38,86 Euro. Nur kurz nach dem IPO im März 2000 notierte die Aktie zwischenzeitlich weitaus höher. Gegenwärtig notiert die Infineon-Aktie bei 38,63 Euro.



2. Knock-out-Call auf Wells Fargo

Seit Freitagnachmittag wird bei den Knock-out-Produkten ein Knock-out-Call auf Wells Fargo von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Im letzten Quartal erzielte die amerikanische Großbank ein Nettoergebnis von 5,1 Milliarden US-Dollar. Die Wells-Fargo-Aktie legt 0,5% auf 43,60 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf MSCI

Dagegen steigen die Derivateanleger aus einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI aus. MSCI wird morgen seine Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Die Aktie notiert im Vorfeld 1,3% höher bei 558 Euro