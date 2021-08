Die meistgehandelten Derivate v. 25.08.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Puma (WKN MA4Y19)

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den Sportartikelhersteller Puma wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Analysten der Deutschen Bank setzten das Kursziel von 92 Euro auf 120 Euro nach oben und zugleich ihre Einschätzung von „Hold“ auf „Buy“. Die Aktie mit dem Raubtierlogo legt um 1,7% auf 108,40 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Weiterhin steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche ASML Holding ein. Gegenüber den Vortagen ist ein leichter Rückgang der eingehenden Kauforders zu verzeichnen. Die ASML-Aktie notiert mit 687 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Alibaba (WKN MA88B1)

In einem Knock-out-Call auf den chinesischen E-Commerce Konzern Alibaba finden sehr viele Preisfeststellungen statt. Bei unserem Händler gehen dabei überwiegend Kauforders ein. Für die Alibaba-Aktie geht es 1,7% auf 144 Euro bergab.

EUWAX



