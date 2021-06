Die meistgehandelten Derivate v. 25.06.21

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Ein Call-Optionsschein auf Volkswagen wird von den Anlegern fast ausschließlich gekauft. Volkswagen verkündete gestern gemeinsam mit weiteren Investoren eine Übernahme-Offerte für Europcar für 0,44 Euro je Aktie, die Europcar jedoch abgelehnte. Der Autovermieter wird dabei mit 2,2 Milliarden Euro bewertet. Die Volkswagen-Aktie gibt 0,9% auf 216,85 Euro nach.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Tesla (WKN MA1CXB)

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Tesla wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Der japanische Batteriezellenhersteller Panasonic hat bis Ende März seine Anteile an Tesla für etwa drei Milliarden Euro vollständig verkauft, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Die Tesla-Aktie legt 0,9% auf 577 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Der bei den Stuttgarter Derivateanlegern seit langem beliebte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird im bisherigen Handelsverlauf überwiegend gekauft. Der Saubere Zukunft Index 2 liegt mit 0,8% geringfügig bei 112 Punkten im positiven Bereich.



