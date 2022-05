Die meistgehandelten Derivate v. 25.05.22

1. Knock-out-Put auf den Nasdaq 100

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen zur Wochenmitte in einen Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 ein. Der Nasdaq 100 verzeichnete im April mit einem Minus von 13% den größten Monatsverlust seit Oktober 2008. Auch im laufenden Monat setzt der Nasdaq 100 seine Abwärtsbewegung mit einem Verlust von bisher über 8% fort.



2. Call-Optionsschein auf Total Energies

Dahingegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf TotalEnergies. Das französische Mineralöl- und Energieunternehmen gab heute bekannt, dass es 50% des amerikanischen Unternehmens Clearway Energy Group erworben hat. Die Clearway Energy Group hat über ihre Tochtergesellschaft CWEN gegenwärtig 7,7 Gigawatt an Wind- und Solarkraftwerken in Betrieb. Die Aktie von TotalEnergies zieht um knapp 3% auf 53,95 Euro an.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf Apple

Auf Apple werden im bisherigen Handelsverlauf einige verbriefte Derivate sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Faktor-4x-Long-Zertifikat auf den Smartphonepionier statt. Das Long-Zertifikat wird von Derivateanlegern gekauft. Die Apple-Aktie notiert mit 131,50 Euro nahezu unverändert.