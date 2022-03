Die meistgehandelten Derivate v. 25.03.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf AMD

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf AMD steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Bei den High-Tech-Werten gehören die Chiphersteller zu den größten Wochengewinnern. Die AMD-Aktie legte im bisherigen Wochenverlauf über 9% zu. Zuletzt sorgte der AMD-Wettbewerber NVIDIA für Schlagzeilen, als CEO Jensen Huang bei einer Entwicklerkonferenz Intel als möglichen Auftragsfertiger ins Spiel brachte.



2. Call-Optionsschein auf Halliburton

Auch in einen Call-Optionsschein auf Halliburton steigen die Stuttgarter Derivateanleger vor dem Wochenende ein. Halliburton bietet Dienstleistungen und Produkte für Erdöl- und Energieunternehmen an. Im letzten Quartal wies der Konzern bei einem Umsatz von 4,27 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 550 Millionen US-Dollar aus. Für die Aktie geht es 0,6% auf 34,37 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf K+S Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf K+S vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein mit der WKN MD171B, dafür kaufen die Anleger den Call mit der WKN MD229F, der eine längere Laufzeit und einen höheren Basispreis aufweist. Für die K+S Aktie geht es indes weiter aufwärts. Am Vormittag erreicht sie mit 29,81 Euro ein neues Mehrjahreshoch.