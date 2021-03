Die meistgehandelten Derivate v. 25.03.21

1. Knock-out-Put auf Euro/US-Dollar (WKN XM4LX1)

Aufgrund deiner Empfehlung steigen die Stuttgarter Derivateanleger massiv in einen Knock-out-Put auf das Währungspaar Euro/US-Dollar ein. Bereits zur Mittagszeit erfolgten mehr als 400 Preisfeststellungen. Der Euro/US-Dollar-Kurs gibt am Donnerstag weiter nach und kämpft gegenwärtig um die Marke von 1,18.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Der seit Monaten an der Euwax sehr häufig gehandelte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 findet im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Käufer. Größter Tagesgewinner im Index ist die BYD-Aktie mit einem Gewinn von 4,5%. Der Saubere Zukunft Index 2 gibt 1,16% auf 100,38 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Bei den Optionsscheinen steigen die Stuttgarter Anleger in einem Call auf thyssenkrupp ein. Thyssenkrupp Marine Systems konnte gestern einen Auftrag über die Lieferung von sechs U-Booten für Deutschland und Norwegen vermelden. Für die thyssenkrupp-Aktie geht es am Donnerstag um 2,26% auf 10,21 Euro abwärts.