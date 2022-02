Die meistgehandelten Derivate v. 25.02.22

1. Call-Optionsschein auf BASF

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen am Freitag einen Call-Optionsschein auf die BASF. Der Chemiekonzern verkündete heute seine Geschäftszahlen für 2021. Während der Umsatz um 33% auf 78,6 Milliarden Euro stieg, wuchs das EBIT vor Sondereinflüssen um 118% auf 7,8 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr geht die BASF von einem Umsatz im Bereich zwischen 74 und 77 Milliarden Euro und einem EBIT vor Sondereinflüssen zwischen 6,6 und 7,2 Milliarden Euro aus. Mit einem Tagesminus von über 5% auf 58,95 Euro verliert die BASF-Aktie deutlich stärker als der DAX.



2. Call-Optionsschein auf K+S

In einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelproduzenten K+S steigen die Derivateanleger an der Euwax ebenfalls ein. Nach den Sanktionen gegen russische und weißrussische Hersteller gehen die Analysten der Baader Bank von steigenden Preisen für Düngemittel aus. Die Einschätzung der Aktie belässt die Baader Bank bei „Add“ mit einem Kursziel von 20 Euro. Vor dem Wochenende legt die K+S-Aktie in einem schwachen Marktumfeld 1,2% auf 21,20 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Infineon

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call auf Infineon statt. Dieser wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Bis zum Mittag verliert die Aktie des Halbleiterherstellers dagegen mehr als 3% und notiert bei 29,90 Euro.