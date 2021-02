Die meistgehandelten Derivate v. 25.02.2021

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT37WV)

Der gestern empfohlene Knock-out-Call auf BYD wird von den Stuttgarter Anlegern am Donnerstag weiter gekauft. Für die BYD-Aktie geht es indes weitere 2,3% bergab. Seit dem Allzeithoch bei 29,49 Euro Ende Januar büßte die Aktie des chinesischen Konzerns somit rund 22% ein.



2. Knock-out-Call auf TUI (WKN MA4202)

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Knock-out-Call auf TUI, den die Anleger überwiegend verkaufen. Nach dem vorgelegten Fahrplan für Lockdown-Lockerungen in Großbritannien legte die UBS eine neue Analyse vor – rät bei TUI aber weiterhin zum Verkauf. So würden Anleger die künftige Barmittelentwicklung gemessen am Aktienkurs überschätzen.



3. Call-Optionsschein auf Walt Disney (WKN MA24A2)

Meistgehandelter Optionsschein ist in Stuttgart heute ein Call auf Walt Disney, der von den Anlegern nach einer Empfehlung gekauft wird. In ihrer jüngsten Analyse hoben die Experten von Bernstein Research das Kursziel für Walt Disney leicht an – glauben jedoch gleichzeitig, dass die Zuversicht für Streaming-Dienste schon eingepreist sei.