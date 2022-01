Die meistgehandelten Derivate v. 25.01.22

1. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC)

Ein Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing, einen Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen, wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. Vor Eröffnung der amerikanischen Märkte wird ADP am morgigen Mittwoch Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlichen. ADP erhöhte zuletzt die Quartalsdividende – bereits zum 47. Mal in Folge. Für die Aktie geht es im Vorfeld über 2% auf 190,55 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Nach Börsenschluss der amerikanischen Märkte wird Microsoft heute Abend seine Quartalszahlen vorlegen. In dem an der Euwax seit Tagen rege gehandelten Call-Optionsschein auf Microsoft liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Am Mittag präsentiert sich die Microsoft-Aktie mit 261,40 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auch in einem Call-Optionsschein NVIDIA liegt, genau wie beim Call auf Microsoft, in Stuttgart ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Gemeinsam mit Meta Platforms (ehemals Facebook) entwickelt NVIDA einen Superrechner zur Künstlichen Intelligenz im Metaverse. Am Dienstag verliert die NVIDIA-Aktie 1,5% auf 202,10 Euro.