Die meistgehandelten Derivate v. 25.01.2021

1. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Das meistgehandelte Derivat unter Stuttgarter Derivateanlegern ist zum Start in die neue Handelswoche ein Call-Optionsschein auf den Cloud Computing-Spezialisten ServiceNow. In dem Papier finden sich überwiegend Käufer wieder. Die Aktie des Technologie-Unternehmens liegt auf Jahressicht über 60% im Plus. Am Mittwoch wird die Gesellschaft die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen.



2. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Überwiegend Käufer positionieren sich auch in einem Call-Optionsschein auf den japanischen Mischkonzern SONY. Seit Beginn des Weihnachtsgeschäfts und getrieben durch die neue PlayStation 5, konnte die Aktie in den letzten 3 Monaten immerhin 25% zulegen und notiert bei 81,80 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Auch in einem Call-Optionsschein auf den Online-Riesen Amazon führen unsere Händler überwiegend Kauforders aus. Die Aktie des in Seattle beheimateten Unternehmens befindet sich seit einem halben Jahr in einem Seitwärtstrend und schwankt stetig um die Marke von 2.700 Euro.