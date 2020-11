Die meistgehandelten Derivate v. 24.11.20

1. Knock-out Call auf Cancom (WKN MC7LZR)

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat ist heute an der Euwax ein Knock-out-Call auf Cancom. Hier sind ausschließlich Verkäufe zu beobachten. Vor Wochenfrist hatte das Analysehaus Jefferies die Aktie des IT-Dienstleisters weiterhin zum Kauf empfohlen und verwies auf das solide dritte Quartal, das ein ermutigendes Zeichen sei.





2. Knock-out Call auf Vestas Wind Systems (WKN MA1NH3)

Ebenfalls verkauft wird heute von Stuttgarter Anlegern ein Knock-out-Call auf Vestas Wind Systems. Am Wochenende war in Nordschweden eine 230 Meter hohe Windkraftanlage von Vestas zusammengebrochen – und auch die Aktie fällt am Dienstag um 2,9%.





3. Knock-out Call auf Gerresheimer (WKN MC9AKG)

Zu guter Letzt positionieren sich die Derivateanleger in Stuttgart auch bei einem Knock-out-Call auf Gerresheimer auf der Verkäuferseite. Gerresheimer wird dank der Produktion von Pharmafläschchen zum Transport von Impfstoffen dem erweiterten Kreis von Impfstoff-Profiteuren zugerechnet. Auf Monatssicht konnte die Aktie mehr als 12% zulegen.