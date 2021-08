Die meistgehandelten Derivate v. 24.08.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Shop Apotheke Europe (WKN MF4X0G)

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Shop Apotheke Europe wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Online-Versandapotheke konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 15% auf 534 Millionen Euro steigern. Das Konzernbruttoergebnis stieg sogar um 30,5% auf 136,4 Millionen Euro. Für die Aktie geht es 4% auf 146 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Wie bereits am Vortag finden mit deutlichem Abstand die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf die niederländische ASML Holding statt. Auch im bisherigen Handel dominieren die eingehenden Kauforders. Die Aktie erreichte im frühen Handel ein neues All-Time-High bei 695 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UH0LJC)

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in einem Call-Optionsschein auf Microsoft ein. Die Aktie des Software-Giganten klettert seit Mitte Juni von einem All-Time-High zum nächsten. Gestern erreichte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges

All-Time-High bei 261,90 Euro. Gegenwärtig notiert die Aktie mit 260,45 Euro nur geringfügig darunter.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.