Die meistgehandelten Derivate v. 24.06.21

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA68HN)

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Volkswagen ein. Morgen wird der Konzern sein Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder der Volkswagen AG vorstellen. ESG-Kriterien werden in das Vergütungssystem aufgenommen. Die Volkswagen-Aktie legt 0,82% auf 220,95 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2AXS)

Aus einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiterhersteller NVIDIA steigen die Derivateanleger aus. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne in dem Call-Optionsschein mit. Für die NVIDIA-Aktie geht es um 0,41% auf 643,00 Euro nach oben.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Der Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ist weiterhin bei den Stuttgarter Derivateanlegern beliebt. Auch heute überwiegen die eingehenden Kauforders. Jedoch sind die Umsätze gegenüber den Vortagen deutlich gesunken. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert bei 17,84 Euro um 0,49% höher.



EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.