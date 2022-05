Die meistgehandelten Derivate v. 24.05.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Ein Call-Optionsschein auf RWE wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. RWE gehört zu den größten Stromerzeugern in Großbritannien. Der britische Finanzminister plant die Einführung einer Steuer auf außerordentlich hohe Gewinne aus der Stromerzeugung. Die Aktie ist mit einem Tagesminus von knapp 5% der größte Verlierer im DAX.



2. Knock-out-Call auf Orsted

In einen Knock-out-Call auf den Weltmarktführer von Offshore-Windenergie Orsted steigen die Derivateanleger zur Wochenmitte ein. Im ersten Quartal konnte Orsted sein operatives Ergebnis von über 4,8 Milliarden Dänische Kronen auf über 9,44 Milliarden Dänische Kronen (umgerechnet rund 1,26 Milliarden Euro) steigern. Die Aktie gibt heute 0,6% auf 99,55 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet

Auf Alphabet wird ein Call-Optionsschein sehr rege gehandelt. In dem Call erhält der Derivatehändler an der Euwax überwiegend Kauforders. Die Aktie kämpft gerade mit der 2.000 Euro Marke. Von Ihrem All-Time-High bei 2.705 Euro hat die Aktie inzwischen knapp ein Viertel abgeben.