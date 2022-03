Die meistgehandelten Derivate v. 24.03.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Daimler Truck

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Daimler Truck steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Der Konzern stellte heute seine Geschäftsergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr vor. Der Umsatz kletterte um 10% auf 39,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte sogar von 657 Millionen Euro auf 2.552 Millionen Euro zu. Die Anleger nahmen die Zahlen offenbar sehr positiv auf und hievten die Aktie mit Kursgewinnen von über 6% zum Tagesgewinner im DAX.





Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S eilt von einem Mehrjahreshoch zum nächsten. Im bisherigen Handelsverlauf kletterte die Aktie bis auf 29,34 Euro. Dagegen nehmen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich ihre aufgelaufenen Gewinne in einem Call-Optionsschein auf K+S mit.Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Henkel statt. Der Derivatehändler an der Euwax erhält fast ausschließlich Kauforders. Die Aktie von Henkel gibt dagegen 1,8% auf 62,10 Euro nach.

