Die meistgehandelten Derivate v. 24.03.21

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Der bei den Stuttgarter Anlegern in der Vergangenheit sehr häufig gehandelte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 findet auch im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Käufer. Größter Tagesverlierer im Index ist die deutsche Encavis mit einem Verlust von 9%. Der Saubere Zukunft Index 2 selbst gibt 3,9% auf 102,27 Punkte nach.



2. Call auf Intel (WKN MA3484)

Bei den Optionsscheinen finden an der Euwax die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Intel statt. Die Anleger steigen in den Call ein. Gestern gab Intel bekannt, 20 Milliarden US-Dollar in seine Halbleiterfertigungskapazitäten im Bundesstaat Arizona zu investieren. Für Intel geht es 3% auf 55,55 Euro bergauf.



3. Call auf BYD (WKN TT4MVP)

Auf den chinesischen Mischkonzern BYD kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call. BYD gilt als einer der größten Batteriehersteller der Welt. Daneben ist der Konzern noch in der Automobil- und Nutzfahrzeugproduktion sowie der Bahn- und Elektroindustrie tätig. Die BYD-Aktie gibt 3,9% auf 18,56 Euro nach.