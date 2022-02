Die meistgehandelten Derivate v. 24.02.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Die Deutsche Telekom konnte den Umsatz um 7,7% auf 108,8 Milliarden Euro steigern. Der bereinigte Konzernüberschuss legte um 2,6% auf 5,8 Milliarden Euro zu. Damit übertraf die Deutsche Telekom ihre eigenen Prognosen und die der meisten Analysten. In einem schwachen Marktumfeld geht es für die Aktie über 4% auf 15,71 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

Die Derivateanleger an der Euwax verkaufen im heutigen Handelsverlauf einen seit Tagen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Tage notiert die Aktie heute 2,4% schwächer bei 91,70 Euro.



3. Call-Optionsschein auf BASF

In einen Call-Optionsschein auf die BASF steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Morgen wird der Chemiekonzern seinen Jahresabschluss für 2021 vorstellen. Die Aktie verliert über 3% auf 62,20 Euro.