Die meistgehandelten Derivate v. 24.02.2021

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT37WV)

Nach einer am Morgen ausgesprochenen Empfehlung kaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf BYD. Auch wenn die BYD-Aktie auf Wochensicht gut 17% auf etwa 23,70 Euro einbüßt, liegt die Knock-out-Barriere von 16,7369 Euro noch immer ein gutes Stück entfernt.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Der bei Stuttgarter Derivateanlegern seit Wochen gefragte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird auch zur Wochenmitte weiter gekauft. Mit Verlusten von rund 2,5% baut der Saubere Zukunft Index 2 seine Verluste der letzten Tage aus. So beläuft sich das Minus in dieser Woche bereits auf über 8%.



3. Call-Optionsschein auf Plug Power (WKN KE2GLH)

Ebenfalls einer Empfehlung folgend kaufen die Anleger an der Euwax am Mittwoch einen Call-Optionsschein auf Plug Power. Morgen wird das US-Wasserstoffunternehmen frische Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld erwarten Analysten, dass der Verlust je Aktie im Vergleich zum Vorjahr leicht steigen wird.