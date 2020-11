Die meistgehandelten Derivate v. 23.11.20

1. Knock-out Call auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC96ET & MC5XHY)

Bei den Knock-out-Zertifikaten kaufen die Stuttgarter Anleger heute gleich zwei Calls auf den E-Mobilität Wasserstoff Index. Der Index notiert bei über 400 Punkten auf einem neuen Allzeithoch und hat auf Monatssicht über 33% zugelegt. Am Morgen hatte die Deutsche Bahn verkündet, ab 2024 einen von Siemens produzierten Wasserstoffzug zu testen.





2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Meistgehandelter Optionsschein in Stuttgart ist heute ein Call auf Amazon. Hier sind bis dato überwiegend Käufer unterwegs. Angesichts des kommenden Black Friday und des Weihnachtsgeschäfts rechnen Analysten damit, dass Amazon womöglich das beste vierte Quartal seiner Geschichte schreibt.





3. Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ)

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Peloton Interactive, der überwiegend gekauft wird. Angesichts möglicher Verlängerungen der Corona-Maßnahmen und geschlossener Fitnessstudios setzen die Stuttgarter Anleger offenbar weiter auf das US-Unternehmen, das Online-Fitnesskurse und -geräte anbietet.



