Die meistgehandelten Derivate v. 23.10.2020

1. Call auf Intel (WKN MC5D6E)

Nach den gestrigen Quartalszahlen von Intel handeln die Stuttgarter Derivateanleger einige verbriefte Derivate auf den Halbleiterkonzern. In einem Call-Optionsschein finden die häufigsten Preisfeststellung statt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren dabei inzwischen die Kauforders. Für die Intel-Aktie geht es über 10% auf 41,19 Euro abwärts.



2. Call auf Union Pacific (WKN MC4XX9)

Die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific ist bei den Stuttgarter Anlegern als Basiswert heute sehr beliebt. Bei mehreren Optionsscheinen sind sehr häufige Preisfeststellungen zu verzeichnen, die meisten davon in einem Call-Optionsschein. Hier sind am Freitag fast ausschließlich Käufer unterwegs.



3. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Auf den Online-Riesen Amazon kaufen die Anleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Am 29. Oktober wird Amazon seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Die Aktie notiert heute 0,6% fester bei 2.689 Euro.