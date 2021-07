Die meistgehandelten Derivate v. 23.07.21

1. ​Knock-out-Call auf Square (WKN MA3MMC)

Pünktlich zur Eröffnung der amerikanischen Märkte sind an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Square in den letzten Tagen hohe Umsätze zu verzeichnen. Im heutigen Handel dominieren in dem Call bisher die eingehenden Verkaufsorders. Die Square-Aktie legt 0,9% auf 223,35 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. (WKN MA7CN8)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. statt. Unserem Händler werden von den Derivateanlegern ausschließlich Kauforders übermittelt. Bis zum Mittag klettert die Volkwagen-Aktie um 0,8% auf 210 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Harley Davidson (WKN MC2VZW)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Kult-Motorradhersteller Harley Davidson steigen die Anleger in Stuttgart vor dem Wochenende ein. Harley Davidson wird am 4. August seine Quartalszahlen vorlegen. Heute gibt die Aktie 1,7% auf 34,50 Euro nach.