Die meistgehandelten Derivate v. 23.06.21

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 (WKN MA2760)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden in einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 statt. Die eingehenden Kauforders dominieren in dem Knock-out-Call. Der größte Tagesgewinner im Saubere Zukunft Index 2 ist die BYD-Aktie. Der Index notiert mit 109,30 Punkten 0,40% schwächer.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Seit Wochenbeginn führt unser Händler in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom fast ausschließlich Kauforders aus. Im frühen Handel konnte die Aktie der Deutschen Telekom ein neues 52-Wochenhoch erreichen.



3. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLQ)

In einen Call-Optionsschein auf den internationalen Flughafenbetreiber Fraport steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Die Analysten der Citigroup äußerten sich gestern negativ zu Flughafenbetreibern und beließen ihr Urteil für die Fraport-Aktie auf „Sell“. Die Aktie legt 1,02% auf 61,04 Euro zu.