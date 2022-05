Die meistgehandelten Derivate v. 23.05.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Bavarian Nordic

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen zum Wochenauftakt weiter in ein Faktor-2x-Long-Zertifikat auf den dänisch-deutschen Impfstoffhersteller Bavarian Nordic ein. Das Unternehmen gab in der letzten Woche den Vertragsabschluss mit einem nicht näher benannten Staat über die Auslieferung eines Impfstoffes gegen Pocken bekannt. Der Impfstoff wird bereits gegen Affenpockenfälle bereitgestellt. Die Aktie zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Handelsspanne von 30,07 bis 36,80 Euro äußerst volatil.



2. Call-Optionsschein auf Shell

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Die Analysten der Société Générale haben das Kursziel von Shell auf 2.700 Pence (ungefähr 32 Euro) von 2.200 Pence angehoben. Die Empfehlung lautet weiterhin „Buy“. Für die Aktie des größten europäischen Ölkonzerns geht es knapp 2% auf 28,05 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf Apple

Wie bereits an den vorherigen Handelstagen erhalten die Derivatehändler an der Euwax überwiegend Kauforders in dem Call-Optionsschein auf Apple. Der Smartphonepionier will seine Produktionsabhängigkeit von China, nach einem Bericht des Wall Street Journals, reduzieren und plant den Aufbau einer Produktion mit seinen Auftragsfertigern in anderen Ländern. Die Aktie gibt knapp 0,6% auf 129,25 Euro nach.