Die meistgehandelten Derivate v. 23.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Nordex (WKN MA4XNG)

In ein Faktor-2x-Long-Zertifikat auf Nordex steigen die Anleger ein. Der Windenergieanlagenanbieter Nordex verzeichnete im ersten Quartal einen Auftragseingang von 279 Anlagen mit einer Nennleistung von über 1,2 Gigawatt. Die Aktie notiert 1,51% tiefer bei 24,94 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Union Pacific (WKN MC5ZU5)​

Ein Call-Optionsschein auf Union Pacific wird von den Anlegern fast ausnahmslos verkauft. Union Pacific vermeldete gestern einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar für sein ersten Quartal. Im Vorjahresquartal betrug der Nettogewinn 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie von Union Pacific legt um 0,65% auf 181,60 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MA3484)

In einen Call-Optionsschein auf Intel steigen die Anleger ein. Ebenfalls gestern vermeldete der Halbleiterhersteller seine Zahlen fürs erste Quartal. Demnach betrug der Umsatz 19,7 Milliarden US-Dollar und lag um 0,1 Milliarden US-Dollar unter dem Vorjahresquartal, auch der Nettogewinn sank von 5,7 Milliarden US-Dollar auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Für die Aktie geht es 2,77% auf 50,41 Euro bergab.



