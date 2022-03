Die meistgehandelten Derivate v. 23.03.22

1. Knock-out-Put auf Bayer

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Knock-out-Put auf Bayer zu statt. Der Put wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Bayer-Aktie konnte in den letzten Handelstagen ordentlich Kursgewinne verzeichnen und erreichte mit 59,70 Euro ein neues 12-Monats-Hoch.





In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Gestern weihten Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemeinsam mit dem Tesla CEO Elon Musk die europäische „Gigafactory“ von Tesla in der brandenburgischen Grünheide ein. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Modell Y bauen. Am Mittwoch gibt die Tesla-Aktie 0,7% auf 890,50 Euro nach.Auf Alphabet steigen die Derivateanleger an der Euwax zur Wochenmitte in einen Call-Optionsschein ein. Zuletzt übernahm Alphabet für 5,4 Milliarden US-Dollar die Cybersecurity Firma Mandiant. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.541 Euro nahezu unverändert.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.