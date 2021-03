Die meistgehandelten Derivate v. 23.03.21

1. Faktor-Zertifikat auf Zooplus (WKN MA4XL5)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den führenden Online-Heimtierbedarfshändler Zooplus wird von den Stuttgarter Anlegern gekauft. Zooplus wird am Donnerstag seinen Jahresabschluss für das vergangene Jahr veröffentlichen. Die Aktie legt im Umfeld neuer Lockdown-Maßnahmen 3% auf 204,50 Euro zu.



2. Faktor-Zertifikat auf home24 (WKN MA2EUG)

Auf das Online-Möbelunternehmen home24 kaufen die Anleger an der Euwax am Dienstag ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. Im letzten Geschäftsjahr konnte home24 seinen Umsatz um 42% auf 492 Millionen Euro steigern. Die home24-Aktie gibt indes 1,35% auf 20,05 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Wie bereits in der gesamten letzten Handelswoche gehört ein Call-Optionsschein auf die Volkswagen Vorzugs-Aktie weiterhin zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax. Im heutigen Handelsverlauf sind in dem Call-Optionsschein tendenziell mehr Käufer zu verzeichnen.