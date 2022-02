Die meistgehandelten Derivate v. 23.02.2022

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

Die Derivateanleger an der Euwax kaufen einen Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding. Die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding befinden sich in Gesprächen über einen möglichen Börsengang der Porsche AG. Nachdem die Aktie der Porsche Automobil Holding gestern bereits über 10% zulegte, notiert sie auch heute über 3% höher bei 93,98 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

In einen Call-Optionsschein auf die Commerzbank steigen die Anleger in Stuttgart ein. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2021 in der vergangenen Woche, stieg die Aktie bis auf 9,50 Euro. Durch die Marktturbulenzen der letzten Handelstage gab die Commerzbank-Aktie wieder nach und notiert heute bei 8,76 Euro knapp 1% tiefer.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Vor der morgigen Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr, steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Die Telekom-Aktie legt 1,6% auf 16,80 Euro zu.