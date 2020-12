Die meistgehandelten Derivate v. 22.12.20

1. Call auf Peloton Interactive (WKN MA1T8H)

Meistgehandelter Optionsschein der Stuttgarter Derivateanleger ist heute ein Call auf Peloton Interactive. Der Anbieter von Fitnessgeräten und Online-Kursen übernimmt für 420 Millionen US-Dollar das US-Unternehmen Precor, das Heimtrainer herstellt. Die Peloton-Aktie stieg nach Bekanntwerden des Deals um 8,1% auf ein neues Allzeithoch.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Weiterhin im Fokus bleibt an der Euwax ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser setzt sich aus BYD, Encavis, JinkoSolar, Samsung SDI, Scatec, Vestas Wind Systems und Xinyi Solar zusammen und konnte seit seiner Auflage im Oktober diesen Jahres bereits mehr als 26% zulegen.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UD22NP)

Zudem handeln die Anleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein auf Microsoft. Gestern hatte die Credit Suisse Microsoft nach einem Bericht über Pläne eigener Prozessoren mit „Outperform“ eingestuft. Bei einem Plus von 0,2% notiert die Microsoft-Aktie am Mittag bei 182,28 Euro.