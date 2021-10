Die meistgehandelten Derivate v. 22.10.21

1. Knock-out-Call auf BYD

Die mit deutlichem Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Knock-out-Call auf BYD statt. Der Knock-out-Call wird ausschließlich von den Derivateanlegern gekauft. Für die BYD-Aktie geht es 3% auf 32,75 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Bei den Optionsscheinen werden mehrere Calls auf BioNTech sehr rege an der Euwax gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call-Optionsschein statt. Der zuständige Händler erhält überwiegend Kauforders für den Call. Die BioNTech-Aktie legt 1,9% auf 252 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

In dem seit Wochen sehr häufig gehandelten Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Die Deutsche Telekom wird ihre Quartalszahlen am 11. November veröffentlichen. Die T-Aktie notiert 1% niedriger bei 16,32 Euro.