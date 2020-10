Die meistgehandelten Derivate v. 22.10.2020

1. Call auf Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V)

Nach dem gestrigen Einbruch des Saubere Zukunft Index von 229,24 Punkte auf heute 209,47 Punkte handeln die Stuttgarter Derivateanleger Knock-outs auf den Index. In dem meistgehandelten Knock-out-Call auf den Index verkaufen Anleger hauptsächlich ihre Positionen.



2. Call auf Visa (WKN MC9PMX)

Bei dem seit Monaten beliebten Call-Optionsschein auf Visa steigen die Anleger in Stuttgart heute ein. Der Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsdienstleister wird am 28. Oktober über seine Q4-Zahlen und sein abgelaufenes Geschäftsjahr berichten. Die Aktie gibt heute 0,6% auf 167,84 Euro ab.



3. Call auf Peloton Interactive (WKN MA1T8H)

Auf den Live-Cardio Anbieter Peleton Interactive kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Für die Akte geht es heute 4,6% auf 101,68 Euro abwärts.



