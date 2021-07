Die meistgehandelten Derivate v. 22.07.21

1. ​Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MA7DBS)

Wie bereits am Vortag steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP ein. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 135 Euro, der Basispreis bei 125 Euro. Anleger können unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses eine maximale Auszahlung von einem Euro erhalten, sofern die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder über 135 Euro notiert.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN MA6MRZ)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call-Optionsschein auf BioNTech statt. Unser Händler erhält in dem Call fast ausschließlich Verkaufsorders. Mit einem Basispreis von 220 US-Dollar liegt der Call-Optionsschein bereits weit im Geld. Der Bewertungstag des Scheines ist am 17.12.2021.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA23Z0)

Ebenfalls steigen die Derivateanleger aus einem Call-Optionsschein auf Microsoft aus. Der Software-Gigant wird heute seinen Jahresabschluss für das zum 30. Juni 2021 beendete Geschäftsjahr vorstellen. Die Microsoft-Aktie legt 0,7% auf 240 Euro zu.