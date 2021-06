Die meistgehandelten Derivate v. 22.06.21

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden wie bereits am Vortag in einem Call-Optionsschein auf Amazon statt. Im Gegensatz zum gestrigen Handelstag steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus dem Call aus. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.894 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

In einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin ein. Bereits gestern lagen unserem Händler überwiegend Kauforders zur Ausführung vor. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert mit 17,82 Euro unverändert.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf MTU Aero Engines (WKN MA4XQC)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Triebwerkshersteller MTU Aero Engines steigen die Anleger im bisherigen Handelsverlauf ein. Die Aktie von MTU Aero Engines notiert mit 222,40 Euro in der Nähe ihres 12-Monatshochs.