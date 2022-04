Die meistgehandelten Derivate v. 22.04.22

1. Knock-out-Call auf ABB

In einen Knock-out-Call auf das Schweizer Technologieunternehmen ABB steigen die Anleger an der Euwax vor dem Wochenende ein. Gestern konnte ABB die Erwartungen der Analysten mit einem Nettogewinn von 604 Millionen Euro übertreffen. Der Auftragseingang legte sogar um 28% auf 9,4 Milliarden US-Dollar zu. Für den ABB ADR geht es nach den gestrigen Kursgewinnen heute 2,6% auf 29,50 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Halliburton

Ein Call-Optionsschein auf Halliburton wird von den Stuttgarter Derivateanleger verkauft. Halliburton bietet Dienstleistungen und Produkte für Erdöl- und Energieunternehmen an. Am Dienstag vermeldete der Konzern seine Quartalszahlen. Demnach konnte der Umsatz um über 24% auf 4,2 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn sogar über 54% auf 271 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Zum Wochenschluss gibt die Halliburton-Aktie 1,4% auf 35,80 Euro nach.

3. Knock-out-Call auf Varta

In einen Knock-out-Call auf Varta steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Am 12. Mai wird Varta seine Quartalzahlen vorstellen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Varta bei einem Umsatz von 902,9 Millionen Euro einen bereinigten operativen Gewinn von 66,4 Millionen Euro. Für die Varta-Aktie geht es 1,8% auf 91,30 Euro aufwärts.