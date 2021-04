Die meistgehandelten Derivate v. 22.04.2021

1. Knock-out-Call auf Weichai Power (WKN MA5HHT)

Aufgrund einer Empfehlung steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Weichai Power ein. Der chinesische Motorenhersteller hält am MDAX-Konzern Kion eine Beteiligung von 45,2%. Die Weichai-Aktie notiert 0,48% schwächer bei 2,04 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)​

Ein Call-Optionsschein auf Volkswagen wird von den Anlegern ausschließlich gekauft. Volkswagen stellt auf der Messe Auto Shanghai gegenwärtig sechs neue Modelle, davon drei Weltpremieren, vor. Die Volkswagen-Aktie notiert mit 230 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Auf SAP werden heute eine Vielzahl von Call-Optionsscheinen sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call-Optionsschein (WKN HR4KRV) statt. In dem Call-Optionsschein führt unser Händler überwiegend Verkaufsorders aus. Anscheinend nehmen einige Anleger die in den letzten Tagen aufgelaufenen Gewinne mit.