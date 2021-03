Die meistgehandelten Derivate v. 22.03.21

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Neue Woche, alter Spitzenreiter: Meistgehandeltes verbrieftes Derivat in Stuttgart ist weiterhin ein Call-Optionsschein auf Volkswagen. Dieser wird von den Anlegern zum Wochenstart gekauft. Seit dem „Power Day“ letzte Woche und neuen Elektro-Plänen legte die VW-Aktie mehr als 20% zu.



2. Faktor-Zertifikat auf Home24 (WKN MA2EUG)

Die Stuttgarter Anleger handeln am Montag ein Faktor-Long-Zertifikat auf Home24 besonders rege. Dabei verzeichnet unser Händler ausschließlich Kaufaufträge. Angesichts des anhaltenden Lockdowns in Deutschland scheinen nun wieder „Stay-at-Home“-Aktien zu profitieren. So legt Home24 bis zum Mittag über 7% zu.



3. Call-Optionsschein auf GEA (WKN MA5P1T)

Bei den Optionsscheinen kaufen die Anleger an der Euwax außerdem einen Call auf GEA. Am Freitag wurde der Maschinenbauer von der UBS bei einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfohlen. Sie sehen einen Wendepunkt gekommen und erwarten nun eine zunehmende Auftragsdynamik und ein Ergebniswachstum. Die GEA-Aktie selbst legt heute 1,4% auf 33,25 Euro zu.