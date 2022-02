Die meistgehandelten Derivate v. 22.02.22

1. Call auf Porsche Automobil Holding

Während die Aktie der Porsche Automobil Holding über 10% zulegt, steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus einem Call-Optionsschein aus. Inzwischen bestätigten die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding Gespräche über einen möglichen Börsengang der Porsche AG. Porsche gilt als die „Ertragsquelle“ im Volkswagenkonzern. Der Porsche Automobil Holding gehören 53,3% der Stammaktien der Volkswagen AG.



2. Knock-out-Put auf BASF

Im bisherigen Handelsverlauf finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten in einem Knock-out-Put auf die BASF statt. Heute kaufen die Derivateanleger an der Euwax den Put. Der Ludwigshafener Chemiekonzern wird am Freitag seine Geschäftsergebnisse für das vergangene Jahr präsentierten. Für die BASF-Aktie geht es 1,7% auf 64,65 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Ein Call-Optionsschein auf NVIDIA wird von den Stuttgarter Derivateanlegern im bisherigen Handelsverlauf sehr rege gehandelt. In dem Call gehen am Dienstag hauptsächlich Verkaufsorders ein. Bis zum Mittag legt die NVIDIA-Aktie über 6% auf 204,50 Euro zu.