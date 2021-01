Die meistgehandelten Derivate v. 22.01.2021

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax ist am Freitag ein Call-Optionsschein auf Amazon. Gestern hatte das Analysehaus Jefferies Amazon weiterhin zum Kauf empfohlen. So dürfte das US-Unternehmen dank seiner großen Logistik vom steigenden Geschäft mit online bestellten Lebensmitteln sowie Lieferungen noch am Bestelltag profitieren.



2. Call-Optionsschein auf Zalando (WKN GF2ACK)

Bei den Knock-out-Zertifikaten handeln die Stuttgarter Anleger insbesondere einen Call auf Zalando. Während das Unternehmen in den letzten Tagen von den Analysten der UBS, der Deutschen Bank und von Bernstein Research zum Kauf empfohlen wurde, nähert sich die Zalando-Aktie derzeit der Marke von 100 Euro – und damit einem neuen Allzeithoch.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Zum Wochenschluss handeln die Derivateanleger in Stuttgart zudem einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Post. Nachdem die Aktie des DAX-Konzerns ihren jüngsten Höhenflug gestern mit einem neuen Allzeithoch krönte, scheinen die Anleger bei einem Minus von etwas mehr als 2% nun wohl erste Gewinne mitzunehmen.