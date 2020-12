Die meistgehandelten Derivate v. 21.12.20

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Im Gegensatz zur letzten Woche verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien weist am Montag die BYD-Aktie mit einem Zuwachs um 7,44% auf. Der Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC) selbst notiert 2,6% höher bei 118,84 Euro.



2. Knock-out-Call auf Zalando (WKN JC52SH)

Ebenfalls verkauft wird an der Euwax ein Knock-out-Call auf den Onlinehändler Zalando. Im letzten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um 21,6% steigern und ein Kundenwachstum von 20,7% verzeichnen. Die Zalando-Aktie gibt bis zum Mittag 2,5% auf 87,82 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN MC6BYB)

Bei den Optionsscheinen wird von den Anlegern in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf SAP häufig gehandelt. Unser Händler führt fast ausschließlich eingehende Verkaufsorders aus. Für die ebenfalls sehr rege gehandelte SAP-Aktie geht es 2,9% auf 101 Euro abwärts.