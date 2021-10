Die meistgehandelten Derivate v. 21.10.21

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

In dem seit Wochen sehr häufig gehandelten Call-Optionsschein auf die ASML Holding liegt im bisherigen Handelsverlauf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Gestern vermeldete der Maschinenbauer für die Halbleiterbranche seine Quartalszahlen. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Umsatz von 3,958 Milliarden Euro auf 5,241 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Net Income stieg von 1,061 Milliarden Euro auf 1,740 Milliarden Euro. Die Aktie notiert mit 663 Euro beinahe unverändert.



2. Knock-out-Call auf Siemens Energy

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf Siemens Energy von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr rege gehandelt. Der Call wird von den Anlegern verkauft. Siemens Energy wird am 10. November die Bilanzpressekonferenz für sein am 30.09.2021 beendetes Geschäftsjahr abhalten. Die Aktie verliert 0,7% auf 24,17 Euro



3. Call-Optionsschein auf Coinbase

Auf Coinbase verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Die Krypotwährungsbörse und BISON-Konkurrent ist in über 100 Ländern aktiv. Für die Coinbase-Aktie geht es 0,6% auf 269 Euro abwärts.