Die meistgehandelten Derivate v. 21.10.2020

1. Call auf Netflix (WKN MC6SS1)

Nach der gestrigen Veröffentlichung der Netflix-Quartalszahlen handeln die Anleger in Stuttgart sehr viele verbriefte Derivate auf den Streaming-Anbieter, am häufigsten einen Call-Optionsschein. Unser Händler führt fast ausschließlich Verkaufsorders aus. Für die Netflix-Aktie geht es 6,5% auf 416,65 Euro abwärts. Die Marktteilnehmer hatten vor allem ein höheres Kundenwachstum erwartet.



2. Knock-out-Call auf SAP (WKN KB64E9)

Auf den Walldorfer Softwarekonzern SAP kaufen die Stuttgarter Anleger heute überwiegend einen Knock-out-Call. Das DAX-Schwergewicht wird am 26. Oktober seine Zahlen fürs dritte Quartal vorlegen. Für die SAP-Aktie geht es zur Wochenmitte um 1,6% auf 125,40 Euro abwärts.



3. Knock-out-Call Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V)

Wie bereits gestern wird an der Euwax auch heute ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index sehr häufig gehandelt. Jedoch liegen unserem Händler heute überwiegend Verkaufsorders zur Ausführung vor. Der Saubere Zukunft Index notiert bei 229,24 Punkten, gestern lag er noch zur Mittagszeit bei 221,49 Punkten.