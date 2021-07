Die meistgehandelten Derivate v. 21.07.21

1. ​Faktor-Long-Zertifikat auf Coca-Cola (WKN MC2VEF)

Ein Faktor-3x-Long Zertifikat auf Coca-Cola wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Coca-Cola wird am nächsten Mittwoch seine Quartalszahlen vorlegen. Erwartet wird ein Ergebnis von 0,56 US-Dollar je Aktie, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um über 33% entsprechen würde. Bis zum Mittag klettert die Aktie 1,6% auf rund 48 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Chevron (WKN KB9A9F)

In den letzten Tagen sind an der Euwax sehr hohe Umsätze in einem Call-Optionsschein auf Chevron zu verzeichnen. Im bisherigen Handelsverlauf gehen bei unserer Händlerin überwiegend Kauforders ein. Der amerikanische Energiekonzern wird in knapp eineinhalb Wochen seine Quartalszahlen vorlegen. Heute legt die Chevron-Aktie 0,2% auf 82,90 Euro zu.



3. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MA7DBS)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden in Stuttgart zur Wochenmitte in einem Discount-Call-Optionsschein auf SAP statt. Laut unserem Händler steigen die Derivateanleger nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen weiterhin in den Call auf SAP ein.