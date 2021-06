Die meistgehandelten Derivate v. 21.06.21

1. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

Bei den Knock-out-Produkten finden im bisherigen Handelsverlauf die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Varta statt. Die Anleger steigen in den Knock-out-Call ein. Die Varta-Aktie gibt 4,10% auf 130,75 Euro nach. Anscheinend sind die Varta-Aktionäre enttäuscht, dass der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche für seine Hochleistungsbatteriezellen in E-Autos ein Joint-Venture mit Costomcells gründet.



2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden in einem Call-Optionsschein auf Amazon statt. Unserem Händler liegen überwiegend Verkaufsorders zur Ausführung vor. Bis morgen bietet Amazon seinen Kunden im Prime Day verbilligt Produkte an. Die Amazon-Aktie gibt 0,58% auf 2.934 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

In einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Bereits in den letzten Wochen wurde der Call-Optionsschein an der Euwax sehr rege gehandelt. Für die Aktie der Deutschen Telekom geht es 1% auf 17,74 Euro aufwärts.