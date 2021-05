Die meistgehandelten Derivate v. 21.05.21

1. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA23Z0)

Der meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Derivateanlegern ist kurz vor dem Wochenende ein Call-Optionsschein auf den Software-Riesen Microsoft. Die Anleger rollen hier vor allem aus einem anderen Optionsschein in das aktuelle Papier. Die Microsoft-Aktie notiert 0,3% fester.



2. Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Auch ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Auch ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird an der Euwax rege gehandelt. In dem Papier führen unsere Händler überwiegend Kauforders aus. Der Index gewinnt rund 1,6% und notiert bei knapp 98 Punkten.



3. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN MA4G66)

Ein ähnliches Bild wie bei Microsoft zeigt sich auch beim Social Media-Vorreiter Facebook. Auch hier decken sich die Anleger an der Euwax mit einem anderen Call-Optionsschein ein und verkaufen das Papier aus den letzten Tagen. Die Facebook-Aktie notiert derweil nahezu unverändert.