Die meistgehandelten Derivate v. 21.04.22

1. Knock-out-Call auf Tesla

Die Derivateanleger an der Euwax steigen in einen Knock-out-Call auf Tesla ein. Gestern veröffentlichte der Elektroautomobilhersteller seine Quartalszahlen. Tesla konnte den Umsatz um 81% auf über 18,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg sogar um 658% auf über 3,3 Milliarden US-Dollar. Tesla plant seine Auslieferungszahlen über die nächsten Jahre hinweg um jährlich 50% zu steigern. Für die Tesla-Aktie geht es über 5% auf 955 Euro aufwärts.



2. Knock-out-Call auf Infineon

Zwei Knock-out-Calls auf Infineon befinden sich unter den „Top Ten“ der meistgehandelten Knock-outs nach Preisfeststellungen. Der am häufigsten gehandelte Knock-out-Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Chiphersteller wird am 9. Mai seine Quartalszahlen vorlegen. Die Infineon-Aktie legt heute um 1,7% auf 28,70 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch knapp 30% an Wert verloren.

3. Call-Optionsschein auf RWE

Die mit deutlichem Abstand häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden in einem Call auf RWE statt. Für die am nächsten Donnerstag stattfindende Hauptversammlung stimmen die Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie ab. Insgesamt beträgt die Ausschüttungssumme über 600 Millionen Euro. Die RWE-Aktie gibt knapp 1% auf 40,55 Euro ab.