Die meistgehandelten Derivate v. 21.04.21

1. Call-Optionsschein auf ASML Holdings (WKN MA5MM3)

Auf den niederländischen Maschinenproduzenten für die Halbleiterindustrie ASML Holdings nehmen die Anleger überwiegend ihre aufgelaufenen Gewinne in einen Call-Optionsschein mit. ASML konnte im vergangenen Quartal einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erzielen. Für das Gesamtjahr erwartet ASML ein Umsatzwachstum in Richtung 30%. Für die Aktie geht es daraufhin 4,45% auf 533 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN KE325Z)​

In einen Call-Optionsschein auf Netflix steigen die Derivateanleger ein. Gestern verkündete Netflix seine Quartalszahlen fürs vergangene Quartal. Besonders negativ stößt Anlegern ein geringes Neukundenwachstum von lediglich 4 Millionen anstatt der erwarteten 6 Millionen Kunden auf. Die Aktie bricht daraufhin um 8,78% auf 417,90 Euro ein.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Siemens Healthineers (WKN MF4XQL)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Siemens Healthineers steigen die Anleger ein. Mit der Mitte des Monats abgeschlossenen Übernahme von Varian Medical Systems erwartet das Unternehmen jährliche Kostensynergien von 300 Millionen Euro. Die Aktie legt 1,93% auf 47,85 Euro zu.