Die meistgehandelten Derivate v. 21.03.22

1. Call-Optionsschein auf Deere & Company

Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Landmaschinenhersteller Deere & Company legen sich die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ins Depot. Deere & Company ist mit über 69.000 Beschäftigten der weltgrößte Landmaschinenhersteller. Am Vormittag erreichte die Deere-Aktie mit 379 Euro ein neues All-Time-High.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelhersteller K+S ein. Zu Wochenbeginn schaffte die Aktie den Sprung über den charttechnischen Widerstand aus den Jahren 2017 und 2018 bei 25 Euro. Mit 26,60 Euro liegt die K+S-Aktie über 5% im positiven Bereich.



3. Knock-out-Call auf Amazon

Ein Knock-out-Call auf Amazon wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Letzten Donnerstag schloss Amazon die 8,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des Hollywood-Studios Metro Goldwyn Mayer (MGM) ab. Damit wandern bekannte Filme wie Rocky und James Bond zu Amazon und ergänzen dessen Amazon Prime- und Amazon Studio-Angebot. Heute gibt die Amazon-Aktie um 0,7% auf 2.902 Euro nach.