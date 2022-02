Die meistgehandelten Derivate v. 21.02.22

1. Knock-out-Call auf Linde

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Linde statt. Der Call wird fast ausschließlich gekauft. Im DAX ist Linde mit einer Gewichtung von 8,9% derzeit die am stärksten gewichtete Aktie. Am Mittag notiert die Linde-Aktie bei 264,70 Euro knapp 1% schwächer.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Die positiven Geschäftszahlen der Commerzbank für das vergangene Jahr lassen die Bankaktie weiter steigen. Im frühen Handel konnte die Aktie bis auf 9,50 Euro zulegen. So hoch notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im September 2018. Die Stuttgarter Derivateanleger setzen am Montag auf eine weiter steigende Commerzbank-Aktie und kaufen einen Call-Optionsschein auf die Bank.



3. Call-Optionsschein auf Apple

In einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple steigen die Stuttgarter Derivateanleger ebenfalls ein. Die Apple-Aktie bewegt sich seit Jahresanfang in einer Bandbreite von rund 140 zu 155 Euro. Heute notiert die Aktie mit 146,30 Euro leicht im negativen Bereich.