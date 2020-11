Die meistgehandelten Derivate v. 20.11.2020

1. Knock-out Call aus Vestas Wind System (WKN MA1NH3)

Auf den weltgrößten Windkraftanlagenhersteller Vestas Wind Systems kaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call. Im vergangenen Quartal könnte Vestas seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 31% steigern. Für die Aktie geht es 1,5% auf 163,80 Euro nach oben. Damit rückt das erst kürzlich erzielte Allzeithoch bei 165,65 Euro wieder in greifbarer Nähe.





2. Knock-out Call auf Gold (WKN PN1NDC)

Bei einem rege gehandelten Knock-out-Call auf Gold liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Angesichts des aktuellen Goldpreises von 1.866,45 US-Dollar und einem gegenwärtigen Basispreis und einer Knock-out-Barriere von 1.846,88 US-Dollar handeln die Stuttgarter Anleger ein hochriskantes Wertpapier.





3. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Sehr viele Preisfeststellungen finden bei den Optionsscheinen auch in einem unter Stuttgarter Anlegern altbekannten Call auf Amazon statt. In dem Optionsschein dominieren heute die Kauforders. Mit Beginn der Black-Friday-Woche geht es für die Amazon-Aktie geringfügig um 0,4% auf 2.636,50 Euro nach oben.



EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.