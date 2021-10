Die meistgehandelten Derivate v. 20.10.21

1. Knock-out-Call auf Netflix

Gleich mehrere Knock-out-Calls auf Netflix werden seit gestern Nachmittag von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Knock-out-Call mit der WKN JN5X8G statt. Der Händler an der Euwax erhält fast ausschließlich Verkaufsorders in dem Produkt. Der Streamingdienst und Serienproduzent hatte gestern seine Quartalszahlen veröffentlicht. Im abgelaufenen Quartal konnten 4,4 Millionen neue Nutzer gewonnen werden. Netflix selbst hatte nur mit 3,5 Millionen Nutzern gerechnet. Für die Aktie geht es 1,7% auf 540 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Salesforce

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden in einem Call-Optionsschein auf Salesforce statt. Der Call auf den weltweit führenden Customer-Relationship-Management-Anbieter (CRM) wird von den Anlegern gekauft. Für die Salesforce-Aktie geht es dagegen um 0,5% auf 251 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf Waste Management

Auf Waste Management kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Der Konzern ist das führende nordamerikanische Unternehmen in der Abfallwirtschaft. Waste Management wird am nächsten Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie notiert mit 136,80 EUro leicht im Plus.