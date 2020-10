Die meistgehandelten Derivate v. 20.10.2020

1. Call auf Visa (WKN MC9PMX)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden in Stuttgart heute in einem Call-Optionsschein auf Visa statt. Unser Händler führt hier größtenteils nur Kauforders aus. Der Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsdienstleister wird am 28. Oktober seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie notiert bei 168,20 Euro beinahe unverändert.



2. Call auf Peloton Interactive (WKN MA1T8H)

Wie bereits an den Vortagen tauschen auch heute einige Derivateanleger ihre Call-Optionsscheinpositionen in Peloton Interactive. Dabei steigen sie in den Call-Optionsschein (WKN MA1T8H) mit einem höheren Basispreis von 112,50 US-Dollar ein und verkaufen dafür den Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) mit einem niedrigeren Basispreis bei 67,50 US-Dollar aus.



3. Knock-out-Call Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V)

Bei den Knock-out Produkten wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index verkauft. Der Index notiert heute um 0,9% höher bei 221,49 Punkten – auf Monatssicht beträgt das Plus über 43%.